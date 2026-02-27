Helft West-Vlaamse gemeenten krijgt label ‘geletterde gemeente’
Ongeveer de helft van de West-Vlaamse gemeenten mag zich voortaan ‘geletterde gemeente’ noemen. Het label van Ligo beloont lokale besturen die inzetten op duidelijke communicatie en toegankelijke dienstverlening. Heuvelland is één van de 31 gemeenten die het label krijgt.
Het label wordt uitgereikt door Ligo, de koepel van de centra voor basiseducatie. Gemeenten die het label dragen, tonen aan dat ze inspanningen leveren om helder te communiceren en hun dienstverlening laagdrempelig te maken.
In Heuvelland vertaalt zich dat onder meer in een persoonlijk onthaal in het gemeentehuis. Geen digitale aanmeldzuilen of QR-codes, maar meteen een medewerker aan het loket.
“Er komen echt mensen aan met een brief, ofwel van ons, hopelijk niet, of van andere instanties, die ze niet begrijpen,” zegt Stijn Dujardin, coördinator Onthaal en Communicatie. “Dan helpen we hen om de nodige stappen te zetten. Die leggen we in stukjes uit. Daarna komen ze terug en gaan we naar de volgende stap.”
Inwoners waarderen inspanning
Ook buiten het gemeentehuis probeert Heuvelland bereikbaar te zijn. Zo is er twee dagen per week een medewerker aanwezig in het dorpsrestaurant.
“Ik ben inderdaad een aanspreekpunt. Heel laagdrempelig,” zegt seniorenconsulent Hannelore Creus. “De mensen voelen zich hier thuis en welkom. Dat vind ik heel belangrijk.”
Dat wordt geapprecieerd door inwoners. “Ik vind het heel goed. Als we in nood zitten, gaan we naar de gemeente voor inlichtingen,” klinkt het bij een bezoeker.
Volgens Ligo blijft die inzet nodig. “We zien in de cijfers dat nog altijd één op de zes mensen laaggeletterd is,” zegt Maithé Franco van Ligo. “Dat betekent dat ze moeite hebben met dagelijkse zaken zoals lezen, rekenen of omgaan met de digitale wereld. Wij proberen die mensen te versterken zodat iedereen mee is.”
In totaal kregen 31 West-Vlaamse gemeenten het label. De volledige lijst staat op de website van Ligo.