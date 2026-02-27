Ook buiten het gemeentehuis probeert Heuvelland bereikbaar te zijn. Zo is er twee dagen per week een medewerker aanwezig in het dorpsrestaurant.

“Ik ben inderdaad een aanspreekpunt. Heel laagdrempelig,” zegt seniorenconsulent Hannelore Creus. “De mensen voelen zich hier thuis en welkom. Dat vind ik heel belangrijk.”

Dat wordt geapprecieerd door inwoners. “Ik vind het heel goed. Als we in nood zitten, gaan we naar de gemeente voor inlichtingen,” klinkt het bij een bezoeker.

Volgens Ligo blijft die inzet nodig. “We zien in de cijfers dat nog altijd één op de zes mensen laaggeletterd is,” zegt Maithé Franco van Ligo. “Dat betekent dat ze moeite hebben met dagelijkse zaken zoals lezen, rekenen of omgaan met de digitale wereld. Wij proberen die mensen te versterken zodat iedereen mee is.”

In totaal kregen 31 West-Vlaamse gemeenten het label. De volledige lijst staat op de website van Ligo.