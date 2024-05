Ingelmunstenaar Jelle Denturck mocht met zijn band DIRK. op het hoofdpodium pronken voor een groot publiek. De indierockgroep heeft een balans gevonden tussen tegendraads doen en lawaai maken. “Dat was het startpunt van DIRK. We gingen gewoon lawaai maken, maar gaandeweg is het meezingbaar geworden”, aldus frontman Jelle Denturck.

Ondertussen is hij volop aan zijn soloproject ‘Dressed Like Boys’ aan het werken, maar DIRK. wordt niet uit het oog verloren: “Die plaat zal volgend jaar uitkomen, dus dat nemen we even voor. Ondertussen gaan we met DIRK. op het gemak nieuwe muziek schrijven, maar we gaan ons niet laten opjagen.”

Ook Daan was met veel plezier aanwezig op de openingsavond en de Duitse folkpunkband The O’Reillys and the Paddyhats kregen de eer om de duizendste groep te zijn die op het podium van Labadoux staat.