Op vrijdag pakt het festival alvast uit met een grote naam. Muzikale kameleon Daan komt Labadoux niet alleen betoveren met zijn klassiekers, maar ook met nummers uit z'n 7e studioalbum "Le Franc Belge". Diezelfde avond staat met DIRK. ook een indierockband van formaat op het podium. Voor frontman en Ingelmunsternaar Jelle Denturck wordt het ongetwijfeld een bijzonder optreden voor eigen publiek.

Verder staan ook The O’Reilly’s and the Paddyhats, The Reverend Peyton’s Big Damn Band, The Sidh, AO, Ferocious Dog en The Deputees op de affiche.