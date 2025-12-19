3°C
Nieuws
Ingelmunster

Laba­doux keert deze zomer terug in Ingelmunster

Na een onderbreking van een jaar keert muziekfestival Labadoux terug in Ingelmunster. In samenwerking met Ingelmunster Zomert komt er op 11 en 12 juli opnieuw livemuziek, dit keer op het Marktplein.

Het muziekfestival Labadoux maakt deze zomer zijn comeback in Ingelmunster. Na een jaar pauze bundelt de organisatie de krachten met Ingelmunster Zomert voor een tweedaags festival in het weekend van 11 en 12 juli.

Twee jaar geleden lokte Labadoux nog zo’n 14.000 bezoekers. Vorig jaar waren er plannen voor een editie eind juni in het Kasteelpark, maar die gingen uiteindelijk niet door. Dit jaar wordt gekozen voor een nieuwe locatie: het Marktplein in het centrum van de gemeente.

Op zaterdag en zondagmiddag staat Labadoux in voor de muzikale programmatie. Zondagavond neemt de gemeente het programma over. Welke artiesten op de affiche staan, wordt later bekendgemaakt.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Labadoux

