Het muziekfestival Labadoux maakt deze zomer zijn comeback in Ingelmunster. Na een jaar pauze bundelt de organisatie de krachten met Ingelmunster Zomert voor een tweedaags festival in het weekend van 11 en 12 juli.

Twee jaar geleden lokte Labadoux nog zo’n 14.000 bezoekers. Vorig jaar waren er plannen voor een editie eind juni in het Kasteelpark, maar die gingen uiteindelijk niet door. Dit jaar wordt gekozen voor een nieuwe locatie: het Marktplein in het centrum van de gemeente.

Op zaterdag en zondagmiddag staat Labadoux in voor de muzikale programmatie. Zondagavond neemt de gemeente het programma over. Welke artiesten op de affiche staan, wordt later bekendgemaakt.