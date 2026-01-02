Laatste weekend van januari geen treinen tussen Brugge en kust wegens werken
© Belga
Tijdens het weekend van 31 januari en 1 februari voert spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel ingrijpende werkzaamheden uit op verschillende spoorlijnen tussen Brugge en de kust. Hierdoor zal er gedurende dit weekend geen treinverkeer mogelijk zijn op de assen naar Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke.
De werken zijn essentieel voor de veiligheid en stiptheid van het West-Vlaamse spoornet, klinkt het bij Infrabel. De focus ligt onder meer op grootschalige kabelwerken voor glasvezel, die noodzakelijk zijn voor een optimale werking van de seinrichting. Daarnaast vernieuwt de spoornetbeheerder kabels van de bovenleiding in het station van Brugge en vindt er op diverse locaties, waaronder Brugge en Oostende, onderhoud plaats aan perrons, wissels en sporen.
Werken in Blankenberge
Ook in Blankenberge vinden vanaf 19 januari infrastructuurwerken plaats. Zo wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de sporen, bovenleiding en seininrichting. Daardoor zal het station van Blankenberge tijdens vijf weekends (31 januari-1 februari, 7-8 februari, 7-8 maart, 14-15 maart en 22-23 maart) buiten dienst zijn.
"Van 19 januari tot 3 april zal er ook tijdens weeknachten worden gewerkt. Na de paasvakantie gebeurt de verdere afwerking van de nieuwe bovenleidinginstallaties tot voor het begin van de zomervakantie; in september worden er dan nog oude installaties afgebroken", klinkt het.
Daarnaast wordt perron 1 in het station van Blankenberge dit voorjaar met dertig meter verlengd om in de toekomst treinen tot 325 meter te kunnen ontvangen.
Vervangbussen
Door de werken rijden er tijdens het weekend van 31 januari en 1 februari in beide richtingen geen treinen tussen Brugge en de kust. NMBS past de treindienst aan en zet vervangbussen in.
Tussen Brugge en Blankenberge zullen er door werken ook tijdens de weekends van 7-8 februari, 7-8 maart, 14-15 maart en 22-23 maart in beide richtingen geen treinen rijden. Ook dan worden vervangbussen voorzien. Reizigers kunnen voor actuele vertrektijden en gedetailleerde informatie over de busverbindingen de online reisplanner van de spoormaatschappij raadplegen.