Ook in Blankenberge vinden vanaf 19 januari infrastructuurwerken plaats. Zo wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de sporen, bovenleiding en seininrichting. Daardoor zal het station van Blankenberge tijdens vijf weekends (31 januari-1 februari, 7-8 februari, 7-8 maart, 14-15 maart en 22-23 maart) buiten dienst zijn.

"Van 19 januari tot 3 april zal er ook tijdens weeknachten worden gewerkt. Na de paasvakantie gebeurt de verdere afwerking van de nieuwe bovenleidinginstallaties tot voor het begin van de zomervakantie; in september worden er dan nog oude installaties afgebroken", klinkt het.

Daarnaast wordt perron 1 in het station van Blankenberge dit voorjaar met dertig meter verlengd om in de toekomst treinen tot 325 meter te kunnen ontvangen.