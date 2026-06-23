Maar voor de Sint-Lutgardisschool in Westende is het na meer dan 140 jaar een definitief afscheid, want daar verhuizen leerlingen en leerkrachten vanaf volgend schooljaar naar een school in Lombardsijde. Onder meer om iets te doen aan het lerarentekort. Het was dan ook een bijzonder emotioneel moment want het einde van een tijdperk.