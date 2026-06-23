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Laat­ste school­dag afge­lo­pen: de zomer­va­kan­tie is begon­nen! Wes­ten­de neemt emo­ti­o­neel afscheid van school

Schooleinde 1

Einde van het schooljaar. Heel wat scholen hebben vanmiddag al de deuren gesloten voor de start van de grote vakantie.

Maar voor de Sint-Lutgardisschool in Westende is het na meer dan 140 jaar een definitief afscheid, want daar verhuizen leerlingen en leerkrachten vanaf volgend schooljaar naar een school in Lombardsijde. Onder meer om iets te doen aan het lerarentekort. Het was dan ook een bijzonder emotioneel moment want het einde van een tijdperk.

Redactie

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