Tielt

Sint-Jozef Werk­man­kerk in Tielt viert laat­ste mis, maar kijkt vooruit

In de Sint-Jozef Werkmankerk in Tielt is voor de laatste keer een eucharistieviering gehouden. De kerk zat volledig vol, want veel mensen wilden afscheid nemen van het gebouw dat voor hen jarenlang een belangrijke plaats innam in hun leven. Het kerkgebouw krijgt een nieuwe toekomst als school.

Het bisdom besliste om de parochiekerk te ontwijden en ook de parochie zelf wordt opgeheven. Daarmee komt er een einde aan een traditie van ongeveer 70 jaar. De laatste parochiepriester Joseph Arnout assisteerde de deken bij de slotviering: “Er zijn vandaag te veel kerkgebouwen in verhouding tot het aantal priesters. We kunnen niet blijven rekenen op gepensioneerden. Dat is niet vol te houden.”

De Sint-Jozef Werkmankerk werd destijds gebouwd in een wijk met sociale woningen en groeide uit tot het hart van een levendige buurtwerking. Er waren tal van activiteiten zoals een zangkoor, een kaartersclub en een jaarlijkse Vlaamse kermis om de werking van de kerk te ondersteunen.

Nieuwe toekomst

Het kerkgebouw krijgt een nieuwe functie. Vanaf dit schooljaar wordt het in gebruik genomen door lagere school voor buitengewoon onderwijs De Vlinder.

Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
Louis Maes

Louis Maes
Sint-Jozef Werkmankerk

