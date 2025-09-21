De tunnel bestaat uit acht grote betonnen delen. Zo een deel weegt ongeveer 60.000 ton. Via sleepboten en een duwboot worden de stukken nadien getransporteerd. Op het moment dat de stukken in Antwerpen zijn, begint de zinkoperatie om de stukken op de juiste plek te krijgen. Bij aannemer TM COTU heerst vooral trots: "Acht keer zo'n operatie ondernemen is een heuse prestatie."

Al sinds 2021 zijn de werken begonnen in Zeebrugge. Er werd zelfs een speciaal bouwdok voor aangelegd. Nu kan die site terug opgeruimd worden.

