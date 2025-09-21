20°C
Zeebrugge

Laat­ste deel Schel­de­tun­nel ver­trok­ken van­uit Zeebrugge

Vier maanden na het eerste, is zopas het laatste deel van de Scheldetunnel vanuit Zeebrugge richting Antwerpen vertrokken. De tunnel werd in een tijdelijk bouwdok bij ons gemaakt. Enkele boten sleepten de gigantische betonnen constructie richting zee. Als alles volgens plan verloopt, komt het morgenavond aan in de haven van Antwerpen.

De tunnel bestaat uit acht grote betonnen delen. Zo een deel weegt ongeveer 60.000 ton. Via sleepboten en een duwboot worden de stukken nadien getransporteerd. Op het moment dat de stukken in Antwerpen zijn, begint de zinkoperatie om de stukken op de juiste plek te krijgen. Bij aannemer TM COTU heerst vooral trots: "Acht keer zo'n operatie ondernemen is een heuse prestatie." 

Al sinds 2021 zijn de werken begonnen in Zeebrugge. Er werd zelfs een speciaal bouwdok voor aangelegd. Nu kan die site terug opgeruimd worden.

Tunnel
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Stefaan Six

Stefaan Six
Gianni Seeuws

