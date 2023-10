Kwart meer studenten starten aan lerarenopleidingen

In de West-Vlaamse hogescholen Vives en Howest zien ze een stijging (+25%) van het aantal startende studenten in de lerarenopleidingen. In heel Vlaanderen gaat het om een stijging van vijf procent. “Vooral kleuteronderwijs en lichamelijk opvoeding in het secundair onderwijs scoren goed”, zegt Noël Selis, directeur van de lerarenopleiding Vives.