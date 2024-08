Uit recente analyses is gebleken dat het leidingwater op het drinkwaternet Duinbergen-Heist niet voldoet aan de drinkwaternormen. "Het gaat om een lage concentratie van bacteriën die is aangetroffen in het drinkwater", klinkt het bij de gemeente. In afwachting van resultaten van verder onderzoek wordt bewoners gevraagd om het leidingwater eerst vijf minuten te koken vooraleer het te consumeren.

Het autonome Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Knokke-Heist (AGSO) onderzoekt de oorzaak en neemt de komende tijd dagelijks monsters af, terwijl het leidingnetwerk wordt gespoeld. AGSO zal de bewoners op de hoogte brengen wanneer het water opnieuw kan gebruikt worden, zonder koken.

Het water moet gekookt worden als bewoners het willen gebruiken om te drinken, om dranken mee te bereiden zoals thee of soep of om voedsel te bereiden. Voor douchen, wassen en afwassen en schoonmaken kan het leidingwater wel worden gebruikt.

Verder wordt bewoners gevraagd om alle kranen in hun woning open te zetten en het water een tweetal minuten te laten stromen. "Op die manier wordt al het water in uw leidingen ververst", klinkt het bij de gemeente. Wie gezondheidsklachten ervaart, wordt gevraagd contact op te nemen met de huisarts.