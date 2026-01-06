Illustratiebeeld
Een supporter van voetbalclub KV Kortrijk moet zich binnenkort voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden omdat hij in september 2024 een fan van een andere voetbalclub, KSC Lokeren-Temse in elkaar zou geslagen hebben. De Kortrijk-supporter betwist dat, maar zou door de 'spotters' van politiezone VLAS (Kortrijk/Kuurne/Lendelede) formeel herkend zijn. Op 9 februari moet de rechtbank zich over het dossier buigen.
Op de dag van de feiten, 22 september 2024, speelde KV Kortrijk een uitwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven in de Jupiler Pro League, terwijl KSC Lokeren-Temse het die dag in de Challenger Pro League opnam tegen RAAL La Louvière. KV Kortrijk behaalde een punt op het veld van Leuven, terwijl KSC Lokeren-Temse met een 2-0-nederlaag naar huis werd gestuurd.
Na afloop van beide wedstrijden stopten bussen met supporters van de twee clubs toevallig op hetzelfde tijdstip aan het tankstation langs de E40 Brussel-Gent in Groot-Bijgaarden. Het kwam tot een confrontatie tussen de fans van de twee clubs, en daarbij zou vooral één KV Kortrijk-supporter ernstig over de schreef gegaan zijn door een fan van KSC Lokeren-Temse herhaaldelijk tegen het achterhoofd en de schouder te trappen.
Weinig herinneringen
De man werd door de 'spotters' van politiezone VLAS (Kortrijk/Kuurne/Lendelede) geïdentificeerd en verhoord, maar ontkende tijdens dat verhoor de feiten. Naar eigen zeggen was hij die avond dronken geweest en herinnerde hij zich weinig, maar zou het hem verwonderen dat hij zich aan dergelijke feiten had schuldig gemaakt.
Op 9 februari zal het parket Halle-Vilvoorde duidelijk maken welke straf het tegen de man vordert. Ook diens advocaat komt dan aan het woord.