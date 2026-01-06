Op de dag van de feiten, 22 september 2024, speelde KV Kortrijk een uitwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven in de Jupiler Pro League, terwijl KSC Lokeren-Temse het die dag in de Challenger Pro League opnam tegen RAAL La Louvière. KV Kortrijk behaalde een punt op het veld van Leuven, terwijl KSC Lokeren-Temse met een 2-0-nederlaag naar huis werd gestuurd.

Na afloop van beide wedstrijden stopten bussen met supporters van de twee clubs toevallig op hetzelfde tijdstip aan het tankstation langs de E40 Brussel-Gent in Groot-Bijgaarden. Het kwam tot een confrontatie tussen de fans van de twee clubs, en daarbij zou vooral één KV Kortrijk-supporter ernstig over de schreef gegaan zijn door een fan van KSC Lokeren-Temse herhaaldelijk tegen het achterhoofd en de schouder te trappen.