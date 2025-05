De opvijzeling is slechts één stap in een groter geheel. Nu de brug hoger ligt, moeten ook de aanloophellingen in de Vlasstraat, Tweebruggenstraat en Harelbeeksestraat aangepast worden. Tegelijk voeren de stad Harelbeke en nutsmaatschappij Fluvius rioleringswerken uit in de Vlasstraat.