Kuurne

Kuur­ne ver­dub­belt bomen­rij in Koning Boudewijnstraat

14012026 Aanplanting Kuurne

Kuurne geeft de Koning Boudewijnstraat een stevig groen duwtje. De gemeente plant 180 nieuwe bomen, goed voor een verdubbeling van het aantal in de straat. De vroegere bomen verdwenen vorig jaar om veiligheidsredenen.

Het gaat om een mix van soorten zoals Zweedse meelbes, haagbeuk, sierpeer en krentenboompje. Ze zijn compacter en beter aangepast aan het straatbeeld. “We kiezen per locatie de boom die het best past,” zegt de gemeente.

Ook het overige groen krijgt een opfrisbeurt. Bloembollen en een lage bloemenweide zorgen binnenkort voor extra kleur. De groenstroken worden ecologisch beheerd.

Klimaatrobuust

Kuurne wil zo een veiligere en klimaatrobuuste straat creëren. “We investeren bewust in meer natuur en een aangenamere leefomgeving,” klinkt het.

