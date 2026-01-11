Het gaat om een mix van soorten zoals Zweedse meelbes, haagbeuk, sierpeer en krentenboompje. Ze zijn compacter en beter aangepast aan het straatbeeld. “We kiezen per locatie de boom die het best past,” zegt de gemeente.

Ook het overige groen krijgt een opfrisbeurt. Bloembollen en een lage bloemenweide zorgen binnenkort voor extra kleur. De groenstroken worden ecologisch beheerd.

