The Bug, zo heten de twee buitenkantoorstoelen. In Zweden en Scandinavië zijn ze al aan een opmars bezig. . Met de stoelen wil de gemeente dus het buitenwerken stimuleren, omdat het gezond is. Goed nieuws: iedereen mag de stoelen gebruiken.

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Je kan naar buiten komen, je kan hier eventjes alleen zijn. We hebben hier ook wifi buiten. Er is ook een afdak, een beetje voor de regen en ook voor de zon, zodanig dat er geen weerspiegeling is in het scherm. Plus: er is ook een plank die je kan schuiven, je kan je drankje hier plaatsen en je kan 360 graden draaien. Ben je het zicht beu, dan draai je je helemaal.”