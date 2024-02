Kuurne-Brussel-Kuurne start voor het eerst in Kortrijk. Dat is voor de meeste liefhebbers zoals Heinz Vandekerckhove geen enkel probleem: “Ik heb daar geen probleem mee. Ik woon ondertussen zelf in Kortrijk, maar we zijn allemaal buren”. “Ik heb al mensen gesproken van Ingelmunster, Izegem en Gullegem. Het doet me plezier dat hier mensen zijn vanuit de ruime regio. Er is wat heisa geweest vooraf. Maar nu zien we dat samenwerking werkt” zegt ook Kortrijkse schepen van sport Wouter Allijns.