Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Kust­ho­tels maken come­back: inves­te­rin­gen bla­zen sec­tor nieuw leven in

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het gaat weer goed met de kusthotels. Na een periode waarbij heel wat familiehotels de deuren sloten, verdwenen heel wat hotels onder druk van de vastgoedsector. Maar er waait een nieuwe wind aan de kust. Zo opende in Nieuwpoort na een grondige vernieuwing hotel CORNR Seaview opnieuw de deuren.

Het hotel kreeg een volledige make-over. Er is 1 miljoen euro geïnvesteerd in de hedendaagse hotelbeleving. Zo gaat het opnieuw de goeie kant op met de kusthotels. Heel wat oude hotels zijn verdwenen onder druk van appartementenbouw. Vooral de familiehotels die de basis vormden van het vroegere kusttoerisme werden vervangen door appartementen.

Jurgen Vanlerberghe, Westtoer: "We hebben 1200 kamers en het viersterrensegment is met 66 procent gegroeid. Als we naar de bezettingscijfers kijken doen we het eigenlijk beter dan het binnenland. Het gaat goed met de sector van de kusthotels."

Het is intussen de derde generatie van de familie De Jonckheere die een kusthotel uitbaat. Samen met het nieuwe adres gaat het om 80 kamers.

Theo De Jonckheere, hoteleigenaar: "Er is wel een markt. Maar wij hopen dat Westtoer de focus verlegt naar markten die verderop liggen. We willen de mensen naar hier brengen, want ook in de winter is hier iets te beleven."

Westtoer spreekt voor vorige zomer van ruim 10 miljoen overnachtingen aan de kust.

Nieuw kusthotel Nieuwpoort2
Nieuwe deel Nieuw kusthotel Nieuwpoort
Nieuw kusthotel Nieuwpoort
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Hotels

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Drukte op strand

Drukte aan de kust, maar geen overrompeling: “lessen geleerd uit situatie vorig jaar”
Fietsen westhoek

Van 'mystery rides' tot torentochten: Westhoek pakt uit met nieuwe fietsbelevingen
305 BB RECHTS visserstijdenzeebrugge

Zeebrugge zet visserijtraditie in de kijker met project ‘Visserstijden’
Heilig Bloedprocessie 2026

Nieuwe taferelen en recordaantal deelnemers: Brugge maakt zich op voor Heilig Bloedprocessie
Kust knokke

Kust maakt zich op voor mooi en druk lenteweekend
Zonnebeke verkozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2026

Zonnebeke verkozen tot Wandelgemeente van het Jaar: "We zijn fier"
Aanmelden