Het hotel kreeg een volledige make-over. Er is 1 miljoen euro geïnvesteerd in de hedendaagse hotelbeleving. Zo gaat het opnieuw de goeie kant op met de kusthotels. Heel wat oude hotels zijn verdwenen onder druk van appartementenbouw. Vooral de familiehotels die de basis vormden van het vroegere kusttoerisme werden vervangen door appartementen.

Jurgen Vanlerberghe, Westtoer: "We hebben 1200 kamers en het viersterrensegment is met 66 procent gegroeid. Als we naar de bezettingscijfers kijken doen we het eigenlijk beter dan het binnenland. Het gaat goed met de sector van de kusthotels."

Het is intussen de derde generatie van de familie De Jonckheere die een kusthotel uitbaat. Samen met het nieuwe adres gaat het om 80 kamers.

Theo De Jonckheere, hoteleigenaar: "Er is wel een markt. Maar wij hopen dat Westtoer de focus verlegt naar markten die verderop liggen. We willen de mensen naar hier brengen, want ook in de winter is hier iets te beleven."

Westtoer spreekt voor vorige zomer van ruim 10 miljoen overnachtingen aan de kust.

