Agentschap Wegen en Verkeer is op dit moment water aan het wegpompen op de Koninklijke Baan N34Y tussen Vosseslag en De Haan-centrum. Wagens en fietsers die vanuit Bredene naar De Haan willen rijden, zullen nog het volledige weekend moeten omrijden via de Driftweg. De wateroverlast is het gevolg van regenval die het bos naast de weg volledig heeft verzadigd. Daardoor kan de bodem geen water meer opnemen.

Gisteren werden al enkele honderdduizenden liters water opgepompt, maar dit bood geen soelaas. De tram blijft er wél rijden. Volgende week wordt verder gezocht naar oplossingen.