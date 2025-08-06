Kust beleeft topweekend en maakt zich op voor tweede hittegolf: “De piek hebben we broodnodig”
Na enkele wisselvallige weken met temperaturen rond de 20 graden, barst het toeristenseizoen aan de Belgische kust eindelijk los. Dit weekend is er een duidelijke piek te merken: hotels zitten bijna vol en de strandbars lopen over van het publiek. Veel mensen trekken van het binnenland naar de zee om de komende hittegolf te ontvluchten.
De onverwachte zomerpiek is een welkome opsteker voor de lokale horeca, die de afgelopen weken te kampen had met relatief kalme bezoekersaantallen. “We hebben enkele goede weekends in het voorjaar gehad. En nu hadden we een beetje een kabbelende julimaand. Niet heel slecht, maar toch altijd weinig volk. Nu komt er een piek aan die we echt broodnodig hebben”, zegt Erwin Renders van Blue Beach Strandbar in Blankenberge. Hij hoopt dat het mooie weer minstens tien dagen aanhoudt, zodat het een “normale tot goede zomer” kan worden.
Volle hotels
Ook in de hotelbranche is de heropleving voelbaar. Volgens Dirk Kamoen van Horeca Blankenberge is er deze week nog maar weinig plaats in de hotels. “De eerste helft van augustus zit zo goed als vol, maar ook de tweede helft moet gevuld geraken. En daar zijn nog een paar gaatjes die we kunnen vullen”, aldus Kamoen.