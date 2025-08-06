26°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Kust beleeft top­week­end en maakt zich op voor twee­de hit­te­golf: De piek heb­ben we broodnodig”

Strandbar

Na enkele wisselvallige weken met temperaturen rond de 20 graden, barst het toeristenseizoen aan de Belgische kust eindelijk los. Dit weekend is er een duidelijke piek te merken: hotels zitten bijna vol en de strandbars lopen over van het publiek. Veel mensen trekken van het binnenland naar de zee om de komende hittegolf te ontvluchten.

De onverwachte zomerpiek is een welkome opsteker voor de lokale horeca, die de afgelopen weken te kampen had met relatief kalme bezoekersaantallen. “We hebben enkele goede weekends in het voorjaar gehad. En nu hadden we een beetje een kabbelende julimaand. Niet heel slecht, maar toch altijd weinig volk. Nu komt er een piek aan die we echt broodnodig hebben”, zegt Erwin Renders van Blue Beach Strandbar in Blankenberge. Hij hoopt dat het mooie weer minstens tien dagen aanhoudt, zodat het een “normale tot goede zomer” kan worden.

Volle hotels

Ook in de hotelbranche is de heropleving voelbaar. Volgens Dirk Kamoen van Horeca Blankenberge is er deze week nog maar weinig plaats in de hotels. “De eerste helft van augustus zit zo goed als vol, maar ook de tweede helft moet gevuld geraken. En daar zijn nog een paar gaatjes die we kunnen vullen”, aldus Kamoen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Berre Uyttenhove

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden