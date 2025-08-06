De onverwachte zomerpiek is een welkome opsteker voor de lokale horeca, die de afgelopen weken te kampen had met relatief kalme bezoekersaantallen. “We hebben enkele goede weekends in het voorjaar gehad. En nu hadden we een beetje een kabbelende julimaand. Niet heel slecht, maar toch altijd weinig volk. Nu komt er een piek aan die we echt broodnodig hebben”, zegt Erwin Renders van Blue Beach Strandbar in Blankenberge. Hij hoopt dat het mooie weer minstens tien dagen aanhoudt, zodat het een “normale tot goede zomer” kan worden.

