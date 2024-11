Het totaal van de toeristische overnachtingen aan de Kust is verspreid over de twee weken: 350.000 tijdens de eerste vakantieweek voor de Franstalige Belgen en 850.000 in de tweede vakantieweek (voor Vlamingen en Franstalige Belgen). Ook veel tweedeverblijvers zijn tijdens de twee weken vakantie naar zee gereisd. Voor de volledige herfstvakantie is bij de overnachtingen een lichte stijging van 5 procent vastgesteld in vergelijking met 2023.

In de twee weken herfstvakantie hebben 975.000 dagtoeristen een uitstap naar zee gedaan, ongeveer 15 procent hoger in vergelijking met 2023. De topdag viel bij de start van de herfstvakantie voor de Vlamingen met het zonnige weekend: op zondag 27 oktober hebben ongeveer 140.000 dagtoeristen de Kust bezocht.