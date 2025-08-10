Kust beleeft druk verlengd weekend: 780.000 overnachtingen en piekdag voor dagtoeristen
©Belga
De toeristische sector aan de Belgische kust kan terugblikken op een zeer succesvol verlengd weekend. Volgens provinciebedrijf Westtoer werden in totaal 780.000 toeristische overnachtingen genoteerd verspreid over drie dagen. Op vrijdag 15 augustus trokken zo’n 190.000 dagtoeristen naar zee.
De gemiddelde hotelbezetting lag dit weekend tussen 85 en 90 procent. Het totaal van 780.000 overnachtingen omvat niet alleen hotelgasten, maar ook bezoekers op campings, in vakantieparken en vakantiewoningen. Bovendien trok het zomerse weer ook veel tweedeverblijvers naar de kust. In vergelijking met het verlengde weekend van de nationale feestdag scoorde 15 augustus maar liefst 12 procent beter qua overnachtingen.
Veel dagtoeristen
Ook het aantal dagtoeristen lag opvallend hoog. In totaal kwamen ongeveer 450.000 dagjestoeristen naar de kust, met vrijdag 15 augustus als absolute topdag van deze zomer. Dat aantal lag 50 procent hoger dan tijdens het verlengde weekend van 21 juli. Volgens Westtoer speelde het aangename zomerweer een belangrijke rol, ondanks dat de zon gemiddeld enkele minuten minder scheen dan in Ukkel.
Naast het mooie weer droegen diverse evenementen bij aan de drukte, waaronder de Oostendse Paulusfeesten, We Can Dance in Zeebrugge en Bubbels aan Zee in Middelkerke.
©Westtoer
Gunstige weersvoorspellingen
“Na het wat koelere weer eind juli nodigde het warme zomerweer vanaf de tweede week van augustus uit om verkoeling aan zee te zoeken”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer. “Het verlengde weekend van 15 augustus brengt traditioneel extra drukte mee. We hopen dat de gunstige weersvoorspellingen ook de komende dagen zorgen voor een gezellige vakantiesfeer.”