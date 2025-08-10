Ook het aantal dagtoeristen lag opvallend hoog. In totaal kwamen ongeveer 450.000 dagjestoeristen naar de kust, met vrijdag 15 augustus als absolute topdag van deze zomer. Dat aantal lag 50 procent hoger dan tijdens het verlengde weekend van 21 juli. Volgens Westtoer speelde het aangename zomerweer een belangrijke rol, ondanks dat de zon gemiddeld enkele minuten minder scheen dan in Ukkel.

Naast het mooie weer droegen diverse evenementen bij aan de drukte, waaronder de Oostendse Paulusfeesten, We Can Dance in Zeebrugge en Bubbels aan Zee in Middelkerke.