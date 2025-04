Minister van Binnenland Hilde Crevits wil in deze legislatuur elk gemeentebestuur in Vlaanderen ontmoeten en hield vanmorgen halt in Waregem. Er is gesproken over de Gaverbeekvallei, de toekomstige zorghoeve Goed te Beaulieu. Ook de uitdagingen op vlak van mobiliteit en infrastructuur, en het sociaal beleid van de stad kwamen ter sprake.