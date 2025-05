Ook voor de aannemer is het een bijzonder project. Pieter-Jan Hochepied, projectingenieur bij Artes Depret, noemt het “een uitdagende werf met technieken die we niet dagelijks tegenkomen.”

Bezoekers werden op sleeptouw genomen door gidsen langs een uitgestippeld parcours met verschillende infopunten. De sloopfase is inmiddels afgerond en de heropbouw is volop aan de gang. Als alles volgens plan verloopt, opent het vernieuwde Kursaal in oktober 2026 opnieuw de deuren.