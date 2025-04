Niko Geldhof, schepen van Toerisme Oostende: “We zijn al maanden bezig met de afbraakwerken in het gebouw. Vandaag zijn we begonnen met beton te gieten. 410 kubiek beton wordt er gegoten, dat is gigantisch veel. Het is de start van de heropbouw van het Kursaal van Oostende. Het wordt een multifunctionele zaal met 2.000 zitplaatsjes. De vloer zal kunnen bewegen, zowel van het podium als van de tribunes. Waardoor we ook kunnen gaan naar optredens tot 3.500 man.”