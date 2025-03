Tijd nemen om te vertragen is op zich al een bijzondere ervaring, dat vinden ook bezoeker Geert Anthierens en vrouwlief Carine Priem: "Het is de bedoeling dat je het hele weekend tijd kunt nemen om te genieten. We staan open voor nieuwe dingen."

Stilstaan in een maatschappij die de vlucht vooruit neemt, dat is het doel. Op de markt gebeurde dat letterlijk met een dansperformance. Professionele dansers nodigden de mensen uit om in één uur tijd 100 passen af te leggen in extreme traagheid.