Elke juiste hint brengt bezoekers dichter bij een meesterwerk van een topkunstenaar. Een chatbot leidt deelnemers stap voor stap door het avontuur. "Onderweg ontdek je het unieke landschap en verborgen parels in Poperinge en deelgemeenten", klinkt het. Vrijdag werden de tien kunstenaars van Painting Hunt voorgesteld. Ieder van hen maakte een uniek werk, speciaal voor het nieuwe concept.

De deelnemende kunstenaars zijn Naïma Aouni, Ilke Cop, Carll Cneut, Joëlle Dubois, Gideon Kiefer, Laurens Legiers, Tom Liekens, Bent Van Looy, Dittmar Viane en Shirley Villavicencio Pizango. Ze lieten zich inspireren door een gedicht of roman.

Van 12 juli tot 19 september kunnen avontuurlijke kunstliefhebbers zich laten uitdagen tijdens de interactieve escapegames in Poperinge. De winnaars van de zoektocht krijgen een origineel kunstwerk van een bekende kunstenaar. Wie wil deelnemen aan een van de tochten, kan zich registreren via de website. De exacte startlocatie en verdere instructies worden na inschrijving toegestuurd. Alles verloopt via de smartphone, waardoor de zoektochten flexibel en zelfstandig kunnen worden afgelegd.