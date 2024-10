Het gaat meestal om artiesten die het hele jaar in de luwte bezig zijn met hun kunst. Zo timmert Brecht Carton al jaren aan zijn weg. Hij is leraar, maar zijn hart gaat uit naar het creatief bezig zijn. In de Hallerij, een oude hangar op de oude Van Marckesite, heeft hij zijn atelier. Hij is één van de tien kunstenaars die er hun stekje hebben. “Ik ben een hardrock-liefhebber, dus meestal schilder ik muzikanten uit de hardrock- of metalwereld”, vertelt hij over zijn passie.

Bij Rine Amelynck leer je dan weer haute couture maken van afgedragen kleren. Het is een protest tegen de consumptiemaatschappij en de goedkope wegwerpconfectie. Van patroon tekenen tot werken met naald en draad: het komt er allemaal aan bod.

Tijdens het event kan je in totaal meer dan 400 kunstenaars ontdekken. Meer info vind je op de officiële website.