Van Innis werd op 25 mei 1960 in Brugge geboren en is bij het grote publiek bekend van zijn tekeningen in het Brusselse metrostation Maalbeek. De anonieme gezichten op de muren van het station zijn van zijn hand, net als het tegelkunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslag van 22 maart 2016.



De kunstenaar startte zijn carrière met vooral tekeningen en illustraties voor Belgische én internationale kranten en tijdschriften. "Hij stond bekend om zijn humoristische, tragikomische en poëtische stijl", aldus de VRT.

Van Innis overleed zaterdag na een slepende ziekte.