De biënnale krijgt ook een uitgesproken sociaal luik. Zo bouwt kunstenaar Koen Vanmechelen samen met jongeren het participatieve Cosmogolem-project. In het voedselbos werkt Tinus Vermeersch met vrijwilligers aan een kunstwerk in situ. Voor gezinnen is er een familieparcours op maat van kinderen.

Sint-Denijs-City 2025 is gratis te bezoeken van donderdag tot en met zondag, telkens van 10u30 tot 18u.