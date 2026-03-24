Kruispunten aan Brugse Gentpoort straks veiliger, maar werken zullen veel impact hebben
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Brugge zijn de plannen voor de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort voorgesteld aan de buurt. Het zijn ingrijpende werken op één van de gevaarlijkste punten in de stad. In mei starten de nutswerken, in juli en augustus gaat de gentpoortbrug volledig dicht. En er is nog meer impact op het verkeer en de buurt blijkt uit de infomarkt.
Normaal gezien had het kruispunt aan de Gentpoort er nu al helemaal
anders moeten uitzien. Maar de werken werden al eens uitgesteld omdat
het Agentschap Wegen en Verkeer geen aannemer vond en bepaalde werken
alleen in de zomer kunnen plaatsvinden. Maar vanaf mei beginnen ze er eindelijk toch aan, met de voorbereidende werken, in juli gaan de échte werken van start. Daarbij wordt de Gentpoortbrug volledig afgesloten tot 1 september."
Veiliger
Guy Ameele, Agentschap Wegen en Verkeer: "Vanaf mei zal de zone in de Generaal Lemanlaan al onderbroken zijn. Vanaf de zomer zal ook de Gentpoortbrug onderbroken zijn. Na de zomer
zullen de fietsers in principe terug doorgang krijgen over de brug. Voor het autoverkeer zal het nog tot het einde van het jaar waarschijnlijk afgesloten zijn."
Het kruispunt moet straks conflictvrijer en dus veiliger zijn. Vier jaar geleden stierf een fietser er nog toen ze onder een vrachtwagen terecht kwam. En er waren nog ongevallen.