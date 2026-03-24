Kruis­pun­ten aan Brug­se Gent­poort straks vei­li­ger, maar wer­ken zul­len veel impact hebben

In Brugge zijn de plannen voor de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort voorgesteld aan de buurt. Het zijn ingrijpende werken op één van de gevaarlijkste punten in de stad. In mei starten de nutswerken, in juli en augustus gaat de gentpoortbrug volledig dicht. En er is nog meer impact op het verkeer en de buurt blijkt uit de infomarkt.

Normaal gezien had het kruispunt aan de Gentpoort er nu al helemaal anders moeten uitzien. Maar de werken werden al eens uitgesteld omdat het Agentschap Wegen en Verkeer geen aannemer vond en bepaalde werken alleen in de zomer kunnen plaatsvinden. Maar vanaf mei beginnen ze er eindelijk toch aan, met de voorbereidende werken, in juli gaan de échte werken van start. Daarbij wordt de Gentpoortbrug volledig afgesloten tot 1 september."

Gevaarlijk kruispunt aan Gentpoort in Brugge wordt deze zomer heraangelegd

Veiliger

Guy Ameele, Agentschap Wegen en Verkeer: "Vanaf mei zal de zone in de Generaal Lemanlaan al onderbroken zijn. Vanaf de zomer zal ook de Gentpoortbrug onderbroken zijn. Na de zomer
zullen de fietsers in principe terug doorgang krijgen over de brug. Voor het autoverkeer zal het nog tot het einde van het jaar waarschijnlijk afgesloten zijn."

Het kruispunt moet straks conflictvrijer en dus veiliger zijn. Vier jaar geleden stierf een fietser er nog toen ze onder een vrachtwagen terecht kwam. En er waren nog ongevallen.

Jens Lemant

