De Krottegemse Rommelmarkt in Roeselare, met bijna duizend standhouders, is een van de grootste en meest populaire rommelmarkten in West-Vlaanderen. Elk jaar, op de derde zondag van april, markeert deze markt de start van het openluchtseizoen in de regio. Ondanks enkele regenbuien lokte de markt vandaag opnieuw duizenden bezoekers.