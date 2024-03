De Krokusvakantie voor de Waalse Belgen zit er dit weekend op. Dat zorgde voor extra drukte aan de kust. In Wallonië is de zomervakantie twee weken korter en duurt de krokusvakantie en de herfstvakantie nu twee weken in plaats van een, zoals voorheen. De kusthoreca is alvast blij met deze gespreide vakanties.