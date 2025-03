Naast de overbevolking meldt de commissie ook een stijging in het drugsgebruik binnen de gevangenismuren. "We krijgen signalen over de opkomst van nieuwe, artificiële drugs met onvoorspelbare effecten. Sommige maken gedetineerden gewelddadiger", aldus Ruys. Ook de ziekenboeg, uniek in België, is volgens de commissie in een erbarmelijke toestand. "Zowel qua materiaal als personeel schiet de zorg ernstig tekort."