

Kris Steen kondigde zijn vertrek zelf aan in het gemeentehuis. De voormalige voorzitter van de gemeenteraad belandde enkele weken geleden op intensieve zorg na een hartaanval en kreeg daarbij een stent geplaatst. Artsen adviseerden hem om het voortaan rustiger aan te doen. “Met pijn in het hart, en na lang nadenken, maar sommige zaken gaan nu eenmaal voor in het leven,” zegt Steen.

Volgens hem werd tijdens de laatste gemeenteraad al duidelijk dat het politieke engagement moeilijk te combineren viel met zijn herstel. “Ik deel dit niet om medelijden te wekken, maar omdat het belangrijk is om te benadrukken dat gezondheid boven alles gaat.”