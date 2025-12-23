Kris Steen (Samen Voluit) legt zijn mandaat in de gemeenteraad van De Haan neer. De beslissing volgt na een zware gezondheidsperiode, waarbij hij enkele weken geleden een hartaanval kreeg. “Gezondheid gaat nu voor alles”, klinkt het.
“Met pijn in het hart, en na lang nadenken, maar sommige zaken gaan nu eenmaal voor in het leven”
Kris Steen kondigde zijn vertrek zelf aan in het gemeentehuis. De voormalige voorzitter van de gemeenteraad belandde enkele weken geleden op intensieve zorg na een hartaanval en kreeg daarbij een stent geplaatst. Artsen adviseerden hem om het voortaan rustiger aan te doen. “Met pijn in het hart, en na lang nadenken, maar sommige zaken gaan nu eenmaal voor in het leven,” zegt Steen.
Volgens hem werd tijdens de laatste gemeenteraad al duidelijk dat het politieke engagement moeilijk te combineren viel met zijn herstel. “Ik deel dit niet om medelijden te wekken, maar omdat het belangrijk is om te benadrukken dat gezondheid boven alles gaat.”
Dankbaar
Steen kijkt met dankbaarheid terug op zijn politieke parcours. “Ik wil iedereen bedanken, in het bijzonder mijn kiezers, die mij zeven jaar lang gesteund hebben. Ook de vele gesprekken met inwoners hebben mij altijd veel energie en inspiratie gegeven,” zegt hij. “Hoewel ik mijn politieke werk met pijn in het hart beëindig, blijft mijn betrokkenheid bij De Haan groot.”
Kris Steen was van 2018 tot 2024 voorzitter van de gemeenteraad, lid van de politieraad Bredene-De Haan en bestuurder bij afvalintercommunale IVBO. Sinds 2025 zetelde hij als oppositieraadslid. Hij focust zich nu op zijn herstel, zijn gezin en zijn bloemenzaak Creaflor in Wenduine.
Wie hem zal opvolgen in de gemeenteraad, wordt later bekendgemaakt. De eedaflegging van de nieuwe raadslid staat gepland op de gemeenteraad van 29 januari 2026.