Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Kringwinkel ’t Rad uit Oostkamp heeft via haar verschillende vestigingen in en om Brugge zo’n 30 beeldjes van 'Coming World Remember Me' teruggegeven aan Koen Vanmechelen. Dat project was ter ere van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
Het project bestond uit 600.000 handgemaakte kleifiguren, gemaakt door mensen wereldwijd, elk symbool voor één gesneuvelde soldaat. Omdat de grote installatie in natuurgebied De Palingbeek niet kon blijven staan, mochten bezoekers na afloop gratis een beeldje meenemen.
"Uit respect niet verkocht"
“De beeldjes mogen uit respect niet verkocht worden. Daarom brachten we ze terug naar Studio Koen Vanmechelen zodat ze een nieuwe betekenisvolle plek krijgen,” zegt Marjolein Vandermeeren van Kringwinkel ’t rad. Op 8 december gingen de beeldjes richting Limburg, waar ze zullen worden geïntegreerd in een toekomstige installatie van Vanmechelen.
Het project blijft zo een krachtig symbool van collectieve herinnering aan WOI.