“De beeldjes mogen uit respect niet verkocht worden. Daarom brachten we ze terug naar Studio Koen Vanmechelen zodat ze een nieuwe betekenisvolle plek krijgen,” zegt Marjolein Vandermeeren van Kringwinkel ’t rad. Op 8 december gingen de beeldjes richting Limburg, waar ze zullen worden geïntegreerd in een toekomstige installatie van Vanmechelen.

Het project blijft zo een krachtig symbool van collectieve herinnering aan WOI.