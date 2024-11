Voor Kringwinkel ’t Rad - die nu langs de Fortstraat zit - is dit een unieke kans. "Nergens in Vlaanderen is een kringwinkel gehuisvest in een kerk. Door middenin de dorpskern te zitten, hopen we dat we ons sterker kunnen verankeren", vertelt directeur Laure Vanhulle.

De kringwinkel in Beernem biedt 15 jobs op maat voor mensen die het even wat moeilijker hebben. Het aanbod aan originele en betaalbare voorwerpen zal elke vier weken volledig wisselen.