Krefel zit al jaren in financiële moeilijkheden door hevige concurrentie en lage marges, zegt de directie. Eerdere besparingen en commerciële ingrepen volstonden niet om opnieuw winstgevend te worden. Zonder ingrijpende maatregelen komt het voortbestaan van Krëfel in gevaar, klinkt het.

Krëfel wil nu de vestigingen in Izegem, Schoten, Oudenaarde, Oostakker en Borgworm sluiten. Ook de logistiek wordt hertekend, met vier hoofdplatformen en twee hubs. Alle winkels blijven voorlopig open.