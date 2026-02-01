11°C
Kre­fel her­struc­tu­reert, win­kel in Ize­gem moet sluiten

Krefel

Elektroketen Krëfel wil gaat herstructureren: 180 van de 1.100 werknemers verliezen hun werk. De winkel in Izegem zou binnenkort sluiten.

Krefel zit al jaren in financiële moeilijkheden door hevige concurrentie en lage marges, zegt de directie. Eerdere besparingen en commerciële ingrepen volstonden niet om opnieuw winstgevend te worden. Zonder ingrijpende maatregelen komt het voortbestaan van Krëfel in gevaar, klinkt het.

Krëfel wil nu de vestigingen in Izegem, Schoten, Oudenaarde, Oostakker en Borgworm sluiten. Ook de logistiek wordt hertekend, met vier hoofdplatformen en twee hubs. Alle winkels blijven voorlopig open.

