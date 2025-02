Zaakvoerder Jo Taveirne wou de kreeft eerst verwerken in een van zijn menu's, maar na hevige reacties heeft hij besloten een terugkeer te regelen. Ondernemer Sigurd Tanghe had zich net bereid verklaard om de vlucht te sponsoren, maar donderdagochtend werd Mignolet dood aangetroffen in het homarium. De kreeft was een deel van zijn poot kwijt. Mogelijk stierf het dier door een gevecht met een andere kreeft of door stress.

Wat er nu met Mignolet gebeurt, is nog onduidelijk.