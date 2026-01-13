Arfeuille is geen onbekende in Vlaanderen. Hij maakte naam met spectaculaire krachttoeren, zo trok hij ooit een trein vooruit met zijn tanden, maar in 'Brutus' toont hij zich als rasverteller.

Volgens cineast Jens D’Heere was het meteen duidelijk dat Walter de ideale verteller was. “Ik geloof dat het werk met trekpaarden kan blijven bestaan. Er zijn vandaag nog altijd mensen die er dagelijks mee werken, ondanks dat velen dachten dat het niet meer mogelijk was. Tijdens de opnames hebben we zelf ontdekt hoe waardevol dat nog altijd is,” zegt D’Heere.