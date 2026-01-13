Krachtpatser Walter Arfeuille en cineast Jens D’Heere eren het Belgische trekpaard in ‘Brutus’
In de Schouwburg van Ieper ging vrijdagavond de documentaire ‘Brutus’ in première. Krachtpatser Walter Arfeuille vertelt in de documentaire het verhaal van het Belgische trekpaard. Samen met cineast Jens D’Heere willen ze het boerenpaard zo opnieuw onder de aandacht brengen.
Arfeuille is geen onbekende in Vlaanderen. Hij maakte naam met spectaculaire krachttoeren, zo trok hij ooit een trein vooruit met zijn tanden, maar in 'Brutus' toont hij zich als rasverteller.
Volgens cineast Jens D’Heere was het meteen duidelijk dat Walter de ideale verteller was. “Ik geloof dat het werk met trekpaarden kan blijven bestaan. Er zijn vandaag nog altijd mensen die er dagelijks mee werken, ondanks dat velen dachten dat het niet meer mogelijk was. Tijdens de opnames hebben we zelf ontdekt hoe waardevol dat nog altijd is,” zegt D’Heere.
Liefde voor het boerenpaard
De documentaire toont niet alleen het zware werk, maar ook de emotionele band tussen mens en dier. “Boerenpaarden zijn van alle paarden de sterkste,” vertelt Arfeuille. “De kracht, het postuur, die enorme bilspieren die de kar vooruit trekken… Dat grijpt je. De liefde die ik voor die dieren heb, kun je niet beschrijven.”
Na een eerdere film over Arfeuilles krachtprestaties vonden de twee elkaar opnieuw in dit project. “Ik wilde het Vlaams paard en het Brabants paard weer uit de grond doen rijzen en alle paardenliefhebbers van België verenigen in één film,” zegt Arfeuille.
‘Brutus’ trekt de komende maanden langs verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten.