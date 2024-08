Op een werf in het Krommebeekpark in Roeselare is deze ochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De firma Willy Naessens is op die plek een grote nieuwe loods aan het bouwen. Deze ochtend is een torenkraan omgevallen. Die kwam terecht tegen een hoogtewerker waarin het slachtoffer zich bevond. De man van 48, een Moldaviër die in Brussel woont, werd weggeslingerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen zal een opsporingsonderzoek instellen naar de oorzaak en de omstandigheden van het ongeval. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse en er werd ook een technisch raadgever aangesteld om de stabiliteit van de constructie te onderzoeken.