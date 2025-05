Het dodelijk incident gebeurde op een werf in Roeselare. “Op 22 februari 2022 vond een dodelijk ongeval plaats op een werf in Roeselare waar grond- en rioleringswerken werden uitgevoerd”, zegt de woordvoerder van de rechtbank.

“De zaakvoerder van een bedrijf in grond- en afbraakwerken was er aan het werk als kraanbestuurder. Op dat moment was een werknemer van een tuinbouwbedrijf er ook aan de slag. Hij hielp de kraanbestuurder bij het plaatsen van rioolbuizen. Het tuinbouwbedrijf werkte in onderaanneming voor de firma in grond- en afbraakwerken.

Op een gegeven moment stelde de kraanbestuurder vast dat de werknemer van het tuinbouwbedrijf in de put lag waar ze aan het werk waren. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij echter aan zijn verwondingen”, aldus de woordvoerder van de rechtbank.