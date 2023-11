De leerlingen schetsten vormen en fotografeerden verschillende patronen. Die zetten ze om in 59 kostuumontwerpen. Om de kostuums te realiseren, gebruikten ze zo’n 100 meter viltstof, naaimachines en ijzerdraad.

De parade trok van het Gruuthuseplein richting de Koninklijke Stadsschouwburg en het Concertgebouw, maar de regenbuien wierpen ook wat roet in het eten. Gelukkig konden de kinderen terecht in een kartonnen doolhof in het Arentshuis. Bovendien worden alle kostuums nog tentoongesteld op verschillende locaties in de stad.