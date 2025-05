Tom Janssens, parket West-Vlaanderen: “Eén van de klagers, de klokkenluider, blijkt dus wel de man te zijn die

heel die buurt daar de Sint-Elisabethwijk heeft geterroriseerd. Het ging over het gooien van steentjes op veranda's, op daken, op terrassen, daarnaast werd er ook een loodjesgeweer gebruikt. Ook werd bij een

aantal mensen het televisiesignaal gekaapt. Die mensen kregen beelden op hun tv waarin bedreigingen werden geuit. Dat was allemaal heel merkwaardig en lastig voor de mensen.'

De jongeman van 24 getuigde ook zelf in de media. Een groot deel van de feiten bekent hij nu, al zegt hij dat hij niet met de steentjes gooide, maar volgens het parket is dat wel zo en heeft hij alles geënsceneerd. Ook zijn motief is merkwaardig. “Hij zegt: mijn ouders, de buurt voelde zich onveilig. Door die actie was er veel politie in de buurt zodat het veiligheidsgevoel weer groter werd."