Kortrijk spoort met een grote actie zijn inwoners opnieuw aan om hun fiets gratis te laten labelen. Het preventieteam maakt daarbij gebruik van een nieuw type label. Niet alleen de identificatiegegevens van de eigenaar zijn eraan gekoppeld, maar iedereen kan ook checken of de fiets als gestolen staat. Ook Brugge werkt daar sinds kort mee.
Het preventieteam trekt vanaf vandaag naar tien locaties in het centrum en de deelgemeentes, zoals hier in Marke. Aan de hand van je smartphone met de itsme-applicatie of je identiteitskaart met pincode labelen ze gratis je fiets. Bij een elektrisch exemplaar is ook het aankoopbewijs nodig. Vorig jaar labelden ze 2.400 fietsen, dit jaar zijn dat er al meer dan 2100. Jacques' fiets is de eerste met het nieuwe QR-code label.
Anoniem
Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Het nieuwe label nu is meer anoniem. Vroeger was het een rijksregisternummer, nu is het een QR-code. Die kan je scannen. Stel dat het om een gestolen fiets gaat, dan krijgt de scanner een rood scherm en kan er anoniem een berichtje gestuurd worden naar de eigenaar. Je kan als scanner niet zien wie de eigenaar is, maar er gaat een signaal naar de eigenaar, van kijk je fiets is hier teruggevonden. Dan kan de eigenaar contact opnemen met de politie.”