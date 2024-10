Na het Groeningepark, de ontharding van het Casinoplein en het verder verlagen van de Leieboorden was het nu de beurt aan het kleinste plein van de stad: het Sint-Michielsplein. De heraanleg van het plein ging van start op 17 juni en is nu afgewerkt. De aannemer gaat nog even verder om ook de straatzijde op te frissen. Deze werkzaamheden, waaronder bredere voetpaden, een vernieuwde bushalte en extra vergroening, worden bij gunstige weersomstandigheden begin november afgerond.

Op het Sint-Michielsplein werd 1.000 m² asfalt en tegels weggehaald voor extra vergroening. Het plein is volledig verkeers- en parkeervrij gemaakt en kreeg 455m² nieuwe groene zones (met 3.800 vaste planten, 2 Judasbomen en 1 zomereik). Daarenboven is er ook ruimte voor kwalitatieve horecaterrassen. De stad zette in op biodiversiteit en waterinfiltratie. Hemelwater infiltreert in de plantvakken. Bij hevige regen wordt water via de waterontvangers afgeleid naar een ondergrondse waterput. Pas als deze niet meer kan infiltreren, loopt het water naar de riolering. Ook de openbare verlichting werd vernieuwd met stijlvolle armaturen. De volledige realisatie kostte 500.000 euro.