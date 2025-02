Kortrijk blijft zich ontwikkelen als een dynamische studentenstad. “Er is een groeiend aantal studenten uit binnen-en buitenland. Vooral internationale studenten vinden vlot de weg naar onze stad. Met Kortrijk KOTrijk willen we hen en alle studenten ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte woonplek”, zegt schepen van Onderwijs Hannelore Vanhoenacker.

Ook kotbazen merken dat het aantal internationale studenten in de stad toeneemt: “Er zijn studenten uit Litouwen, Roemenië, Duitsland, Polen en Spanje. Het is een Europees publiek, maar er is ook een student uit Amerika gekomen om te studeren in Kortrijk”, zegt eigenaar van studentenhuis Conscience 8 Pol Geldof. Ondertussen zijn 10% van de studenten in Kortrijk internationale studenten.