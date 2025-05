In de deelgemeenten zijn er wel ingrijpendere veranderingen op komst. Zo wordt in Kooigem sterk ingezet op de lokale samenwerking tussen school, kerk en gemeenschap.

In Heule-Watermolen wordt de Sint-Godelievekerk mogelijk volledig overgenomen door basisschool VBS De Watermolen, met daarnaast ruimte voor buurtactiviteiten zoals concerten of lezingen. De kerk wordt pas definitief aan de eredienst onttrokken zodra de renovatie van de kerk in Bissegem is afgerond, vermoedelijk begin 2026.

In Bissegem krijgt de Sint-Audomaruskerk een grondige make-over. Het gebouw wordt heringericht tot een gedeelde publieke ruimte met onder meer een bibliotheek, een wijkteam en ruimtes voor vergaderingen. Een deel blijft liturgisch actief.