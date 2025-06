Kortrijk Drumt is in tien jaar boven zich zelf uitgestegen met concerten in Spanje, Malta en Brazilië en natuurlijk op de nationale feestdag in Brussel. In juni spelen ze opnieuw in Spanje. Gino Kesteloot staat soms versteld van het enorme succes: "Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou doen. Het blijft maar groeien. Maar we zijn nog niet op ons einde."