Café De Tijger sloot in 2018 definitief de deuren, maar leeft voort in het collectieve geheugen van veel Jabbeekenaars. Het café was jarenlang een bruisend sociaal centrum in het dorp, waar iedereen welkom was en waar het er steeds gemoedelijk aan toeging. “Er is bijna nooit ruzie geweest. De gendarmerie is er nooit aan te pas moeten komen”, blikt Marie-Jeanne terug. “Het was een andere tijd. Nu is het allemaal drugs, maar vroeger was het gewoon een pintje drinken.”