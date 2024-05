De lichamen zijn geplastineerd, dat is een techniek waarmee lichamen worden bewaard, en die een praktisch oneindige houdbaarheid opleveren. De methode is eind jaren '70 uitgevonden door de Duitse anatoom Gunther von Hagens. Hij verwierf veel bekendheid met die tentoonstellingen en dat zorgde destijds voor veel controverse.

De plastinaten hebben wereldwijd al 160 steden bezocht. Goed voor 55 miljoen bezoekers. Ook in Brugge waren de geplastineerde lichamen al eerder te zien. Ook scholen zullen langskomen, want voor hen is dit een unieke kans om het menselijk lichaam te bekijken zoals het nooit in een biologieboek te beschrijven is.