Koppel veroordeeld voor pooierschap na controle in hotel in Roeselare
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De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige Roemeense en haar 34-jarige partner woensdag veroordeeld voor pooierschap. Het koppel liet een andere Roemeense vrouw als prostituee werken in een hotel in Roeselare. Het Openbaar Ministerie vorderde vijftien maanden cel.
De lokale politie voerde op 26 oktober 2023 een controle uit in hotel Bascule in Roeselare. Op prostitutiewebsite Redlights hadden de speurders immers een onrustwekkende advertentie gespot van een vrouw die seks zonder condoom aanbood. Ter plaatse deed een ander meisje de deur open en werden in totaal zeven Roemeense sekswerksters aangetroffen. Tijdens de controle dook ook het slachtoffer op, nadat ze 326 euro had overgemaakt aan de 26-jarige Roemeense Ana-Maria S.
"Het vermeende slachtoffer zegt dat ze uit vrije wil naar België kwam om aan de armoede te ontsnappen."
Volgens de andere prostituees moest het slachtoffer de helft van haar inkomsten afgeven, maar zelf ontkende ze dat er sprake was van uitbuiting. Telefonieonderzoek wees uit dat ze wel degelijk haar opdrachten via Ana-Maria S. kreeg. De sekswerkster vroeg ook om haar profiel aan te passen, omdat ze geen onbeschermde seks meer wilde. Haar partner, de 34-jarige Nicolae S., werd aangesproken als 'boss' en inde haar inkomsten. De Roemeen liep eerder in Schotland al tegen de lamp voor pooierschap.
Economisch voordeel
Het Openbaar Ministerie vorderde voor Ana-Maria en Nicolae S. respectievelijk vijftien maanden en een jaar gevangenisstraf, eventueel met uitstel. Maar de verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor mensenhandel. "Het vermeende slachtoffer zegt dat ze uit vrije wil naar België kwam om aan de armoede te ontsnappen", aldus meester Maya Vanden Bogaerde.
Rechtbank Brugge
Woensdagvoormiddag werd het vonnis uitgesproken in de Brugse rechtbank. De rechter veroordeelde beide beklaagden uiteindelijk tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel en 8.000 euro boete voor pooierschap. In het vonnis werd opgemerkt dat de feiten hen een abnormaal economisch voordeel opleverden.