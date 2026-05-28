Volgens de andere prostituees moest het slachtoffer de helft van haar inkomsten afgeven, maar zelf ontkende ze dat er sprake was van uitbuiting. Telefonieonderzoek wees uit dat ze wel degelijk haar opdrachten via Ana-Maria S. kreeg. De sekswerkster vroeg ook om haar profiel aan te passen, omdat ze geen onbeschermde seks meer wilde. Haar partner, de 34-jarige Nicolae S., werd aangesproken als 'boss' en inde haar inkomsten. De Roemeen liep eerder in Schotland al tegen de lamp voor pooierschap.

Economisch voordeel

Het Openbaar Ministerie vorderde voor Ana-Maria en Nicolae S. respectievelijk vijftien maanden en een jaar gevangenisstraf, eventueel met uitstel. Maar de verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor mensenhandel. "Het vermeende slachtoffer zegt dat ze uit vrije wil naar België kwam om aan de armoede te ontsnappen", aldus meester Maya Vanden Bogaerde.

